Рожкову не звільнять з НБУ 16 жовтня
Рада Національного банку України у п'ятницю, 16 жовтня, не зможе звільнити заступницю глави Нацбанку Катерину Рожкову через відсутність кворуму.
Про це OBOZREVATEL повідомив співрозмовник у Раді НБУ. За його словами, сьогоднішнє засідання довелося скасувати. До цього у ЗМІ з'явилася інформація, що у п'ятницю ухвалять рішення про звільнення Рожкової.
За даними джерел Лига.net, засідання ради НБУ перенесли на 27 жовтня.
"У сьогоднішньому порядку не було питання звільнення Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба", – зазначив співрозмовник видання.
За іншим сценарієм, Рада НБУ може ухвалити рішення про перерозподіл повноважень між членами правління, передає ЕП.
"Членам старої команди – Рожковій та Дмитру Сологубу – віддадуть адміністративні функції, позбавивши їх впливу на регулювання банківської діяльності чи формування монетарної політики", – сказано у статті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.
Член Ради НБУ Василь Горбаль назвав причину такого рішення.
Пізніше Рожкова заявила, що вона та її колега Сологуб отримали догану від Наглядової ради через коментарі для ЗМІ.
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що рішення висловити недовіру і оголосити догану заступникам голови регулятора має "виховний характер".
15 жовтня Рожкова заявила, що після отримання догани від наглядової ради НБУ продовжує виконувати свої обов'язки.