Рожкову не звільнять з НБУ 16 жовтня

Рада Національного банку України у п'ятницю, 16 жовтня, не зможе звільнити заступницю глави Нацбанку Катерину Рожкову через відсутність кворуму.

Про це OBOZREVATEL повідомив співрозмовник у Раді НБУ. За його словами, сьогоднішнє засідання довелося скасувати. До цього у ЗМІ з'явилася інформація, що у п'ятницю ухвалять рішення про звільнення Рожкової.

За іншим сценарієм, Рада НБУ може ухвалити рішення про перерозподіл повноважень між членами правління, передає ЕП.

"Членам старої команди – Рожковій та Дмитру Сологубу – віддадуть адміністративні функції, позбавивши їх впливу на регулювання банківської діяльності чи формування монетарної політики", – сказано у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL: