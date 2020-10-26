Рожкова і Сологуб відреагували на позбавлення повноважень
Заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова заявила, що вона та її колега Дмитро Сологуб не підтримали рішення НБУ про перерозподіл повноважень.
Офіційний коментар вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Пізніше ситуацію прокоментував і Сологуб у Twitter.
"На численні запити надаю свій особистий коментар щодо рішення про перерозподіл повноважень у НБУ. Ми з Дмитром Сологубом не підтримали це рішення. Чому? По-перше, такий підхід не відповідає кращим світовим практикам. По-друге, таке рішення руйнує колегіальність та створює загрози для прийняття Національним банком по-справжньому неупереджених рішень", – сказано у повідомленні.
Рожкова підкреслила, що таке рішення не відповідає принципам незалежності, які були закладені в основу трансформації Національного банку у 2014-2015 роках, яка проводилася з урахуванням вимог МВФ.
Рішення НБУ прокоментував і колега Рожкової.
"Режим тиші скінчився, час коментувати. Я та Катерина голосували проти. Я зазначив в протоколі, що це може мати негативний вплив на співпрацю з МВФ. Рішення ухвалено у дуже сумнівний спосіб та порушує принципи побудови оргструктури НБУ, які розроблялися у 14-15 роках разом з МВФ", – написав Сологуб.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.
Як розповів член Ради НБУ Василь Горбаль, їм висловили недовіру і оголосили догану через публічні висловлювання у ЗМІ. Рішення ухвалили практично одноголосно.
Згодом на інцидент відреагувала і сама Рожкова та звинуватила НБУ у внутрішній цензурі.
15 жовтня Рожкова заявила, що після отримання догани від наглядової ради НБУ продовжує виконувати свої обов'язки.
21 жовтня стало відомо, що її позбавили повноважень, що стосувалися регулювання банківської сфери.