Рожкова і Сологуб відреагували на позбавлення повноважень

Заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова заявила, що вона та її колега Дмитро Сологуб не підтримали рішення НБУ про перерозподіл повноважень.

Офіційний коментар вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Пізніше ситуацію прокоментував і Сологуб у Twitter.

"На численні запити надаю свій особистий коментар щодо рішення про перерозподіл повноважень у НБУ. Ми з Дмитром Сологубом не підтримали це рішення. Чому? По-перше, такий підхід не відповідає кращим світовим практикам. По-друге, таке рішення руйнує колегіальність та створює загрози для прийняття Національним банком по-справжньому неупереджених рішень", – сказано у повідомленні.

Рожкова підкреслила, що таке рішення не відповідає принципам незалежності, які були закладені в основу трансформації Національного банку у 2014-2015 роках, яка проводилася з урахуванням вимог МВФ.

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Рішення НБУ прокоментував і колега Рожкової.

"Режим тиші скінчився, час коментувати. Я та Катерина голосували проти. Я зазначив в протоколі, що це може мати негативний вплив на співпрацю з МВФ. Рішення ухвалено у дуже сумнівний спосіб та порушує принципи побудови оргструктури НБУ, які розроблялися у 14-15 роках разом з МВФ", – написав Сологуб.

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