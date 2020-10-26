Рожкова відреагувала на позбавлення її повноважень

Заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова заявила, що вона та її колега Дмитро Сологуб не підтримали рішення НБУ про перерозподіл повноважень.

Офіційний коментар вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"На численні запити надаю свій особистий коментар щодо рішення про перерозподіл повноважень в НБУ. Ми з Дмитром Сологубом не підтримали це рішення. Чому? По-перше, такий підхід не відповідає кращим світовим практикам. По-друге, таке рішення руйнує колегіальність та створює загрози для прийняття Національним банком по-справжньому неупереджених рішень", – сказано у повідомленні.

Рожкова підкреслила, що таке рішення не відповідає принципам незалежності, які були закладені в основу трансформації Національного банку у 2014-2015 роках, яка проводилася з урахуванням вимог МВФ.

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