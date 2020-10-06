Рожкова відреагувала на догану НБУ

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що вона та її колега Дмитро Сологуб отримали догану від Наглядової ради через коментарі для ЗМІ.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, приводом стала публікація KyivPost про Національний банк.

"Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії" не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі. Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку. Але чому дивуватися, якщо рішення приймалося "вночі зухвало топором". Тобто за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін", – написала замглави НБУ.

Рожкова відреагувала на догану Нацбанку Facebook Катерини Рожкової

Нагадаємо, що 5 жовтня Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.

Пізніше член Ради НБУ Василь Горбаль назвав причину такого рішення.