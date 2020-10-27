Рожкова розповіла, як коронавірус вдарив по кредитах для українців

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що рівень "нових" проблемних кредитів зросте до 10-15% від кредитного портфеля через пандемію коронавірусу.

"На кінець року якість кредитного портфеля в системі погіршиться. Це не пов'язано з оцінкою ризиків. Банки вже самі виробили свої ризик-політики та навіть, якщо завтра ми скасуємо всі вимоги, у банків залишаться іноді досить жорсткі підходи до кредитування", – повідомила Рожкова в інтерв'ю Liga.net.

За її словами, сектор повинен адаптувати свої продукти до пост-кризової реальності. Заступник голови НБУ зазначила, що фінансовий стан багатьох позичальників реально погіршилвся.

"Ризики прийшли з іншого боку. Частина – з боку кредитних канікул, тобто припинення права банків застосовувати штрафні санкції за прострочку. З одного боку, це потрібно. З іншого, деякі позичальники цим маніпулюють, щоб не обслуговувати борги. Це стримує кредитування. Щоб якось збалансувати ситуацію, банки пропонують не поширювати кредитні канікули на договори, підписані після введення карантину, що цілком логічно. Але для цього потрібно міняти закон", – резюмувала Рожкова.

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