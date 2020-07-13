Рожкова повідомила про зустріч із Зеленським після відставки Смолія

Валентина Гембарська Економіка 11:51, 13.07.2020 Оновлено: 12:26, 13.07.2020

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із членами правління Нацбанку після відставки його голови Якова Смолія.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. глави НБУ Катерина Рожкова.

"Конкретні прізвища з нами не обговорювалися. Ми говорили швидше про те, що для ринку – і внутрішнього, і зовнішнього – дуже важлива незмінність політики НБУ", – прокоментувала вона зустріч.

За словами Рожкової, члени правління також назвали Зеленському якості, якими повинен мати потенційний кандидат на посаду глави Нацбанку.

"На нашу думку, по-перше, це має бути професіонал, який буде згоден зі стратегічним баченням реформ Нацбанку. По-друге, це повинен бути технократ без політичних амбіцій. По-третє, це має бути людина із залізними нервами. Ми сподіваємося, що президент обере гідного кандидата", – зазначила в.о. глави НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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