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Рожкова повідомила про зустріч із Зеленським після відставки Смолія

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
2,5 т.
Рожкова повідомила про зустріч із Зеленським після відставки Смолія

Рожкова розповіла про зустріч із Зеленським.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з членами правління Нацбанку після відставки його голови Якова Смолія.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. глави НБУ Катерина Рожкова.

"Конкретні прізвища з нами не обговорювалися. Ми говорили скоріше про те, що для ринку – і внутрішнього, і зовнішнього – дуже важлива незмінність політики НБУ", – прокоментувала вона зустріч.

За словами Рожкової, члени правління також назвали Зеленському якості, якими повинен володіти потенційний кандидат на посаду глави Нацбанку.

"На нашу думку, по-перше, це має бути професіонал, який буде згоден зі стратегічним баченням реформ Нацбанку. По-друге, це повинен бути технократ без політичних амбіцій. По-третє, це має бути людина із залізними нервами. Ми сподіваємося, що президент обере гідного кандидата", – зазначила в.о. глави НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українанаціональний банк УкраїниКатерина РожковаВолодимир ЗеленськийЯків Смолій
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