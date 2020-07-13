Рожкова повідомила про зустріч із Зеленським після відставки Смолія
Рожкова розповіла про зустріч із Зеленським.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з членами правління Нацбанку після відставки його голови Якова Смолія.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. глави НБУ Катерина Рожкова.
"Конкретні прізвища з нами не обговорювалися. Ми говорили скоріше про те, що для ринку – і внутрішнього, і зовнішнього – дуже важлива незмінність політики НБУ", – прокоментувала вона зустріч.
За словами Рожкової, члени правління також назвали Зеленському якості, якими повинен володіти потенційний кандидат на посаду глави Нацбанку.
"На нашу думку, по-перше, це має бути професіонал, який буде згоден зі стратегічним баченням реформ Нацбанку. По-друге, це повинен бути технократ без політичних амбіцій. По-третє, це має бути людина із залізними нервами. Ми сподіваємося, що президент обере гідного кандидата", – зазначила в.о. глави НБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятор здійснювався "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила його у відставку.
Тимчасово обов'язки глави НБУ буде виконувати Рожкова.