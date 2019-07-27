Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

ЗМІ назвали нового кандидата на пост прем'єра України

25т Читати матеріал російською

Ще одним претендентом на посаду прем'єр-міністра України є заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

Про це повідомляє журнал НВ з посиланням на обізнані джерела. Таким чином, він стає шостим претендентом на прем'єрське крісло.

За словами джерел видання, кандидатуру Гончарука в ОП розглядають "дуже серйозно".

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

antikor.com.ua

Новини
Ще одні вибори, прем'єр і конфіскація: із чого почне нова Рада

Крім нього також влада обговорює кандидатури: заступника виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислава Рашкована, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка, главу Наглядової ради "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса, главу правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва і виконавчого директора цієї компанії Юрія Вітренка.

Новим прем'єром може стати Гончарук

Новим прем'єром може стати Гончарук

Відзначається, що ключовою вимогою президента Володимира Зеленського до нового глави Кабінету міністрів є утримання зростання економіки на рівні не менше 3% в разі початку рецесії світової економіки. А в разі відносної сприятливої ситуації на світових ринках - наростити зростання економіки потрібно в півтора-два рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня Зеленський заявив журналістам, що прем'єр-міністром має бути професійний економіст, який не має стосунку до політики.

Також лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що перший номер "Голосу" Святослав Вакарчук не стане новим прем'єром.

При цьому у Вакарчука повідомили, що прем'єр-міністром в новому уряді може стати екс-заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
40
30
Смішно
21
Цікаво
11
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Амеры уже премьером назначили Авакова, потому, что он гарантирован возврат всех денюх с процентами. "Нэзалэжни", ога, не смешите моего кошака...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
"Всплыл"! Он шо, гoвнo? Или труп по весне? Редакторам обоза не хватает образования или они это специально?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
2 з 4 відповідей | показати всі
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Кокс Раскумаренко, это только для носящих шальвары и спиваючих щэнэвмэрлу
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Козлы "обоссавские" у вас же "комментарии на сайте не модерированы"!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel