ЗМІ назвали нового кандидата на пост прем'єра України

Ще одним претендентом на посаду прем'єр-міністра України є заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

Про це повідомляє журнал НВ з посиланням на обізнані джерела. Таким чином, він стає шостим претендентом на прем'єрське крісло.

За словами джерел видання, кандидатуру Гончарука в ОП розглядають "дуже серйозно".

Олексій Гончарук antikor.com.ua

Крім нього також влада обговорює кандидатури: заступника виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислава Рашкована, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка, главу Наглядової ради "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса, главу правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва і виконавчого директора цієї компанії Юрія Вітренка.

Новим прем'єром може стати Гончарук

Відзначається, що ключовою вимогою президента Володимира Зеленського до нового глави Кабінету міністрів є утримання зростання економіки на рівні не менше 3% в разі початку рецесії світової економіки. А в разі відносної сприятливої ситуації на світових ринках - наростити зростання економіки потрібно в півтора-два рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня Зеленський заявив журналістам, що прем'єр-міністром має бути професійний економіст, який не має стосунку до політики.

Також лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що перший номер "Голосу" Святослав Вакарчук не стане новим прем'єром.

При цьому у Вакарчука повідомили, що прем'єр-міністром в новому уряді може стати екс-заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram