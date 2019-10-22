"Роздумував про вбивство!" Проти скандального Микитася висунули гучне звинувачення

У САП заявили, що ексдепутат Верховної Ради Максим Микитась "розмірковував" про вбивство учасників справи про схему з квартирами для Нацгвардії.

Про це в Facebook повідомляє "Центр протидії корупції". Відзначимо, що мова йде про справу, в рамках якої політика підозрюють в розкраданнях і привласненні майна Національної гвардії України на суму в більш ніж 80 млн грн.

Максим Микитась facebook.com

"Прокурор САП заявив, що ексдепутат Микитась розмірковував про вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього на 82 млн грн. Про це стало відомо в ході засідання Апеляційної палати Антикорупційного суду, який розглядає скаргу по занадто м'якому запобіжного заходу для. При встановленій тільки шкоді в розмірі 82 млн грн ексдепутату призначили заставу в 5,5 млн грн. Яку він оперативно зібрав", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом САП повідомило екснардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном. Слідство встановило, що Микитась використовував підконтрольні йому будівельні компанії і, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (реорганізоване потім в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. Однак в 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цієї нерухомості на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку, який та ж компанія будувала на околиці Києва біля станції метро "Червоний хутір".

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81,6 млн менше за вартість тих, які спочатку повинна була отримати Нацгвардія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд", якою тривалий час керував Микитась, ховається масштабна імперія. Сама компанія не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівних тендерів.

Раніше Микитась був викритий в новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима та Мирослави Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

Крім того, Максим Микитась раніше потрапив в скандал в Любечі Чернігівської області в зв'язку погрозами голові однієї з ОТГ Сергію Пінчуку.

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