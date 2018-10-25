Розділять на класи: в "Укрзалізниці" озвучили терміни довгоочікуваної реформи

До кінця осені 2018 року "Укрзалізниця" планує завершити реформу поділу поїздів на три класи за рівнем комфорту. Спочатку нововведення мали впровадити до кінця літа, але його довелося відкласти через бюрократичні процедури.

Про це повідомив менеджер компанії Олександр Красноштан у інтерв'ю "Економічній правді". За його словами, зміни до правил перевезень були подані компанією у Міністерство інфраструктури ще навесні, але вони досі не були прийняті.

За словами Красноштана, вся суть поділу полягає в тому, щоб пасажир, заплативши гроші, чітко знав, за що він платить.

"У потягу категорії комфорт нові вагони, він рухається на дві години швидше, має зручний графік відправлення-прибуття, вищу якість комплекту постільної білизни тощо", — розповів менеджер "Укрзалізниці".

Він зазначив, що соціально чутливі верстви населення також зможуть доступно подорожувати — якщо за маршрутом їздить лише один поїзд, це буде поїзд економ-класу.

"Якщо, наприклад, між Києвом і Львовом курсує 16 пар поїздів, то деякі з цих поїздів ми можемо зробити категорії комфорт", — сказав Красноштан.

"Людина бачить, що вона платить за послуги. Економ — дешевше, але в такому випадку не варто очікувати високого рівня комфорту під час подорожі на 800 км за 130 грн", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні міністр інфраструктури Володимир Омелян виступив за відмову з боку УЗ від використання плацкартів.