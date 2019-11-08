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8 листопада • оновлено в 23:24
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"Роздавати пенсії не будемо!" Богдан озвучив найближчі плани влади

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Команда Володимира Зеленського не збирається роздавати пенсії українцям, вона має намір будувати економіку.

Про це сказав глава Офісу президента України Андрій Богдан у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна". За його словами, нова влада не хоче, щоб у країні були багаті.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

Скріншот із відео

"Не можна моментально збільшити пенсії. Ми виконуємо те, що обіцяли. Давайте більше заробляти, тоді, ми, як держава, зможемо більше витрачати. Потрібно змінювати країну, щоб нам повірили інвестори і банки. Ми не будемо роздавати пенсії, але ми будемо будувати економіку, дороги, заводи і школи. Це – додаткові доходи, які стануть основою для великих пенсій і зарплат", – підкреслив він.

При цьому Богдан навів приклад Греції після дефолту, якій міжнародні кредитори давали гроші у борг під 3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що в Україні у квітні 2020 року буде проведено черговий перерахунок пенсій.

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Теми
Пенсія в Україні Економіка України: прогнози Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Андрій Богдан Савік Шустер
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все, с этого момента начинаю подсчёт построенных на Украине заводов.
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