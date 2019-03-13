Розбиті авто і зірвані дахи: хто оплатить наслідки урагану в Києві

У Києві через ураганний вітер 11 березня постраждали не тільки автомобілі, але і будівлі підприємств – збитки тільки в рамках однієї страхової обчислювалися сотнями тисяч гривень.

Для більш точної оцінки збитків потрібен час, оскільки не всі потерпілі звернулися до своїх страховиків із заявами, повідомляє UBR.

"Всі заявлені випадки – це каско. Інакше просто не заявляються. Експерти ще оцінюють розмір збитків по вчорашнім подіям. Збиток наносили як падіння дерев (гілок), так і будівельних і рекламних конструкцій", – повідомив представник однієї із страхових компаній Олександр Мельничук.

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При цьому автомобілісти без полісів каско можуть відсуджувати свої матеріальні втрати у комунальників, які не запобігли можливі наслідки розгулу стихії. Однак успіх такого заходу сумнівний.

Ураганний вітер також завдав шкоди великим українським виробникам – чотирьом підприємствам у трьох регіонах сильні пориви вітру зірвали дахи.

"У їх числі хлібозавод і зернопереробне підприємство. І якщо у випадку з автомобілями середній збиток зазвичай вкладався в 20 тисяч гривень, то за відновлення даху та на перекриття промислових ангарів доведеться викладати сотні тисяч", – підкреслив ще один представник страхової компанії Олександр Костецький.

UBR

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 березня через ураганний вітер в декількох районах міста з коренем вирвало дерева і погнуло стовпи. Від наслідків негоди постраждало щонайменше двоє людей і кілька автомобілів.

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