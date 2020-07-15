'Роттердам+' повертає стабільність тарифів на електрику для промисловості, – депутат

У поверненні формули "Роттердам+" сьогодні зацікавлена перш за все вітчизняна промисловість, оскільки формула дозволяє чітко прогнозувати вартість електроенергії та прибирає ручне регулювання на ринку електроенергії. Таку думку висловив народний депутат Дмитро Шпенов.

"Тепер ціна електроенергії для них буде більш прогнозованою, а отже можна буде ефективніше планувати виробництво. Громадяни також будуть у виграші, адже "Роттердам+" гарантує стабільність тарифів на електрику. А ось корупціонери від енергетики навпаки – програють, адже з приходом "Роттердам+" ручному керуванню тарифами приходить кінець", – сказав він.

Шпенов назвав повернення формули "Роттердам+" добрим знаком для українського енергетичного ринку. "У виграші опиняться всі учасники, включаючи державу, яка зможе, нарешті, отримувати прибуток. Збитків зазнають лише лобісти Коломойського, але це швидше добре, ніж погано", – вважає народний депутат.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики повідомило, що ПАТ "Центренерго" підписало контракт із "ДТЕК Енерго" на постачання українського вугілля без посередників за ціною, прив'язаною до імпортного паритету.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року зі введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.