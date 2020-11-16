"Роттердам+$50/т": "Укрзалізниця" оголосила річний тендер на вугілля

АТ "Укрзалізниця" оголосила рамковий тендер на закупівлю річного запасу вугілля за ціною 3228 грн/тонна.

Про це свідчать дані системи ProZorro, повідомляє "РБК".

Компанія планує придбати 26 195 тонн вугілля марки ДГ калорійністю 5500 ккал/тонна з доставкою на склади вузлових станцій.

За поточним обмінним курсом, очікувана ціна закупівлі вугілля становить $95/тонна без ПДВ.

За станом на середину листопада, котирування на вугілля базовою калорійністю 6000 ккал в регіоні Амстердам-Роттердам-Антверпен - індекс API2 - складають $55/тонна.

Цей індекс API2 лежав в основі формули "Роттердам+", за якою визначалася ринкова ціна на вугілля в 2016-2019 роки. Тоді до індексу API2 додавалися логістичні витрати на доставку вугілля в Україну, які становили приблизно $12,5/т.

З урахуванням поправки на калорійність - адже УЗ закуповує вугілля калорійністю 5500 ккал/тонна, а індекс в Роттердамі для 6000 ккал/тонна - "Укрзалізниця" розраховує придбати річний запас вугілля за ціною в порту Роттердам плюс $50/т.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла в Україні з травня 2016 по червень 2019 р. для визначення об'єктивної ринкової ціни на вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії.

Вона грунтувалася на принципі імпортного паритету і передбачала використання європейського індексу вугілля в порту Роттердам плюс витрати на доставку.

Після припинення дії формули влітку 2019 р., ціни на вугілля та електроенергії для промспоживачів зросли. До формули "Роттердам+", як найбільш економічно обґрунтованою, державна компанія "Центренерго" повернулася улітку 2020 року при купівлі вугілля з українських шахт.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" купує дизельне паливо за ціною в порту Роттердам плюс 20-30 доларів на тонні залежно від конкретного тендеру.