"Росте паніка": терористи "ДНР" влаштували несподівану підлість з пенсіями

У "ДНР" вирішили провести перепис населення, щоб зменшити кількість пенсіонерів, які отримують дві пенсії.

Про це повідомив у своєму блозі на OBOZREVATEL Макс Баринов. За його даними, на пропускних пунктах передають інформацію про те, що в Дебальцевому розпочала роботу комісія при територіальному відділенні "пенсійного фонду ДНР".

"Яка виявляє осіб пенсійного віку, зареєстрованих в Дебальцевому і навколишніх селах, але тих, які фактично проживають на підконтрольній Україні території. При виявленні зазначеної категорії, комісією складаються відповідні документи на позбавлення пенсійного забезпечення від окупаційної адміністрації", – написав він.

Баринов підкреслив, що через такі чутки в "ДНР" наростають панічні настрої.

В "ДНР" влаштували підлість з пенсіями

"Пенсіонери, які жили на широку ногу, не будуть більше панувати, а перейдуть на стандарти сумного життя. До всього іншого, "народна влада" вирішила, щоб взяти під контроль пенсіонерів в найближчому майбутньому, буде введений новий порядок отримання пенсій та соціальних виплат. Найважливіший пункт цього порядку полягає в тому, що отримання виплат буде здійснюватися виключно за паспортом громадянина "ДНР", – повідомив блогер.

У ситуації він побачив показовий нюанс, оскільки у 2014 році всі пенсіонери Донецька масово йшли на "референдум".

"І кричали:" Донбас годує всю Україну – ми хочемо автономію", то в результаті у 2019 році, пенсія максимум 3500 рублів, а комунальні послуги не менше 21%. Можна з упевненістю сказати, що в результаті всіх невдач, буде винна українська влада і Україна цілком", – пісумував Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонери, які проживають в ОРДЛО, витрачають більше доби на те, щоб отримати пенсії на території України, а в чергах на КПП через спеку у деяких трапляються серцеві напади.

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