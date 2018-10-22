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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Россия обречена по определению

48.6тЧитати матеріал російською

Если Китай хочет получить Сибирь, то позиция России уже не имеет значения. Нищая, разрываемая на куски внутренними противоречиями страна, против которой все влиятельные игроки вводят санкции, обречена по определению. И союзники типа Венесуэлы или Южной Осетии ничем не помогут.

Итак, формально не присоединяясь к санкциям Евросоюза и США, Китай по факту начал душить российскую экономику. Так китайские банки, ссылаясь на антироссийские санкции США и Евросоюза, отказываются проводить транзакции с участием компаний РФ. На это жалуется сам глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов. Дословно: "Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков". А поскольку после санкций ЕС и США Кремль сделал главную ставку именно на сотрудничество с Китаем, это очень серьезная проблема.

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Первый тревожный звоночек прозвенел еще раньше, когда Китай отказался от продолжения сотрудничества с РФ по строительству очень распиаренного газопровода "Сила Сибири". Власти КНР решили, что сотрудничество с США и газ с Аляски более интересны для них. Сила Сибири благополучно накрылась медным тазом и кроме ЕС покупателей для российского газа нет. Но на европейском рынке их грозят потеснить США и, что особенно бесит русских, Украина. Да, по проектам развития собственной добычи украинский газ не просто закроет полностью объемы внутреннего потребления, но и станет предметом экспорта на европейский рынок. Что очень радует власти Украины и раздражает Москву.

Но, вернемся к Китаю. Потому что определенные успехи в мягкой оккупации России уже есть. Пока КНР забирает интересные территории и ресурсы, позволяя Кремлю сохранить лицо. Платит, конечно, жалкие копейки, но ведь платит, а не берет бесплатно. Сейчас еще платит. А в перспективе – заберет то, что считает своим. РФ сама слишком упорно доказывала, что право на стороне сильного, теперь пришла пора расплачиваться. Действительно, зачем Китаю платить, если право сильного позволяет брать бесплатно? Или кто-то заступится за Россию? Никто не заступится, она сама нарушила все правила игры, развязав войну против Грузии и Украины. В отношении нарушителя конвенции Паниковского правила не действуют, смиритесь и терпите.

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Давайте немного новостей и фактов добавим, чтобы скептики и прочие недоверчивые могли убедиться в реальности этого сценария. Итак, по порядку и практически без комментариев то, что Гугл выдает сразу. Официальные контракты. Про неофициальные догадаетесь сами.

Компания из КНР Zoje Resources Investment заключила договор об аренде 115 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае России сроком на 49 лет. Соответствующий документ уже подписан правительством российского региона и руководством китайской корпорации. Площадь арендованной земли, которая не использовалась под посевы около 20−30 лет, сопоставима по размеру с Гонконгом. Россия готовится сдать в аренду Китаю еще около миллиона гектаров сельскохозяйственных земель на Дальнем Востоке. Такое предложение озвучил инвестиционный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта Валерий Дубровский.

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Сама концепция сдачи в аренду оккупированных Россией китайских территорий (именно так называют Сибирь китайские СМИ!) Китаю впервые была озвучена 23 мая 2014 года, когда Путин встречался с главой делегации Китая на петербургском экономическом форуме, вице-премьером правительства этой страны Ли Юаньчао. Понятно, что хозяин Кремля был не в восторге от такого сценария, но в 2014 его уже никто не спрашивал – просто ставили перед фактом китайские товарищи. В Китае официальной точкой зрения является та, согласно которой территория нынешнего Дальнего Востока досталась России в нарушение ранее заключенных договоров о границе. И рано или поздно это недоразумение будет исправлено.

Вообще за время путинского правления только по официальным данным Китаю уже было передана территория более чем 400 квадратных километров. В то же время неформальная экспансия китайцев распространяется на гораздо большие территории, а их численность уже давно определяется миллионами или десятками миллионов. С российскими властями реальной статистикой никто не делится – не их дело. Это касается исключительно Китая. Смиритесь. Кстати, получив от России к 2004 году, большой кусок территории, включая печально известный остров Даманский, китайская сторона заявила о том, что пограничные взаимоотношения России и Китая урегулированы. Однако уже в 2012 году Китай вновь, выдвинул претензии к России, на этот раз на Алтае. И хозяин Кремля, собиратель земель, захватчик Крыма и Донбасса проявляет себя с неожиданной стороны. На востоке России он уступчив, как недорогая проститутка на трассе. Молча отдает громадные куски территории.

Для нас ключевой вопрос – как эта история унижения и расчленения России касается Украины. Понятно, что чем меньше у соседей территории и ресурсов, тем меньше проблем они будут создавать нам. Ну а если в какой-то момент взбунтуются (а вдруг?) то быстрая и унизительная война с Китаем окончательно закроет вопрос российской агрессии на западной направлении. Дискуссионным пока остается один момент. Территория РФ сократится до части западнее Урала или в перспективе нам придется обустраивать КПП на украино-китайской границе?

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Кирилла Сазонова
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Комментарии на сайте не модерированы
Галенко Николай
Галенко Николай
Китайцы своего не упустят и скорее всего в сферу их интересов входят не только земли отобранные российскими царями, но и земли с малозаселёнными территориями, вплоть до Урала, да и то верно,что может противопоставить Россия с деградировавшим населением Китаю, в котором только холостяков не имеющих женщин, по факту отсутствия таковых. Китай сдерживают только цивилизационные правила выработанные в 20-м веке, но лёд тронулся Россия сама сотворила прецедент, а дальше посмотрим.
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Кушнір Лесь
Кушнір Лесь
Pierro Vladimir, а прецедент - тот же Крым, например.
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Кушнір Лесь
Кушнір Лесь
Pierro Vladimir, никакого шельфа никто не отдавал. Там терводы Румынии.
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Олег Олег
Олег Олег
Чумазых согревают мрии
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Олег Олег, «Эта страна пережила себя. Ее существование не нужно больше никому – ни оккупированным ею народам, ни ее собственному народу – и, более того, представляет собой смертельную угрозу для человечества. Спланированное убийство чеченского народа – только первое звено, наиболее заметный и зримый факт в цепи бесчисленных преступлений русской империи. Геноциду подвергались здесь не только народы Кавказа, но и стран Балтии, и Украины, медвежья лапа этого кровожадного хищника накрывала еще совсем недавно всю Среднюю Азию и Казахстан… Сегодня они на одном конце своей обветшалой империи убивают чеченцев, на другом – «не сдают» цивилизованному человечеству Кенигсберг, оттяпанный когда-то у Германии исторический город, превращенный ими в типичную совдеповскую заштатную помойку; а на третьем – зубами и когтями вцепились в нагло отхваченные у японцев в результате вероломной агрессии 1945 года Курилы». — Б. В. Стомахин, публицист
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Олег Олег, «Излюбленное занятие русских – превращать в помойку самые разнообразные места: подворотни, пустыри, задние дворы. Иногда до ближайшего помойного бака всего два десятка метров, но если рядом есть канава, почему бы туда не выкинуть содержимое помойного ведра, дохлую кошку или старый телевизор?» - В. Жельвис, писатель
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Малахов Егор
Малахов Егор
Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Артемьев Вячеслав, «Да, вот такой вот [русские] удивительно разобщенный народ. Связано это, понимаете, с тем, что цели нет, нет единства, а если нет общей задачи, то, соответственно, не может быть и никакой созидательной цели, ведь у нас возможность созидания только для того, чтобы истреблять каких-то очередных врагов. Давайте всех убьем, чтобы на этом построить солидарность. А чтобы вместе что-нибудь делать – боже упаси» – Дмитрий Быков, писатель. «Сегодня россияне — это подданные государства. А не участники коллективного источника власти. Государство кормит россиян, а не россияне государство. В России нет сознания ни гражданина, ни налогоплательщика.» – С.Белковский
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Артемьев Вячеслав
Артемьев Вячеслав
Малахов Егор, У меня такое впечатление,что вна украине дебилов и идиотов становится всё больше и больше. Что вы там пьете,жрете,курите?Как комментарии из украины-то обязательно омерзительно низкой пробы!Переходят на личность,оскорбления как самих руководителей, так и россиян.На себя то посмотрите! Ваша фашистская натура прёт через край! Воюете с памятниками,детьми,женщинами,государственными атрибутами-вы НЕНОРМАЛЬНЫЕ ТИПЫ! Не люди,а НЕЛЮДИ!
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