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3 листопада • оновлено в 00:01
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Росію запідозрили у фінансуванні лівійських бойовиків: що трапилося

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Влада Мальти конфіскувала велику партію неофіційних лівійських банкнот, що ймовірно йшли з Росії для фінансування лівійських бойовиків.

Як повідомляє Times of Malta, кошти призначалися генералу Халіфу Гафтару, війська якого ведуть наступ проти підтримуваного ООН уряду Лівії, що знаходиться в Тріполі.

лівійські дінари

лівійські дінари

"Влада Мальти затримала велику партію неофіційної лівійської валюти, що, як вважається, призначалася для польового командира Халіфа Гафтара, який веде наступ на південь від Тріполі", - йдеться у повідомленні.

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Вважається, що готівка походить з російського монетного двору, який друкував гроші для невизнаного лівійського уряду, що базується у місті Байда.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, близько 35 найманців із Росії загинули на війні у Лівії, хоча РФ офіційно не бере участі у конфлікті.

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Росія
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Карпов Стас
Карпов Стас
Вероятно... Может быть... Обоз в своем репертуаре
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