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Росію викрили на хитрості задля уникнення санкцій

5.2тЧитати матеріал російською

Російська алюмінієва компанія "Русал" призначила незалежного невиконавчого директора Жана-П'єра Тома своїм новим головою.

Відповідне призначення відбулося у рамках узгодженої реструктуризації в обмін на скасування санкцій Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

Попередній глава ради директорів "Русала" Матіас Варніг пішов у відставку на початку цього тижня після шести років роботи в одному із найбільших у світі виробників алюмінію. Його звільнення також було умовою угоди зі США.

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61-річний Тома був незалежним невиконавчим директором у раді директорів "Русала" із червня. Протягом 15 років він також був керуючим партнером в інвестбанку Lazard, залишивши пост у 2013 році.

Крім того, він є невиконавчим незалежним директором ради директорів французького виробника металів Recylex із 2009 року.

Росію викрили на хитрості задля уникнення санкцій

Жан-П'єра Тома

Нагадаємо, що міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, "Русал" і "Євросибенерго", президентом яких був олігарх Олег Дерипаска, оскільки вони пішли на значну реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", у яку внесено 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів — близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції — залишилася у таємній частині доповіді.

У квітні США внесли у список санкцій сімох російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг та інші.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Олег Дерипаска
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
брехливость далеко не хитрость.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Так кто уличил-то?
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