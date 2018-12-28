Росію викрили на хитрості задля уникнення санкцій

Російська алюмінієва компанія "Русал" призначила незалежного невиконавчого директора Жана-П'єра Тома своїм новим головою.

Відповідне призначення відбулося у рамках узгодженої реструктуризації в обмін на скасування санкцій Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

Попередній глава ради директорів "Русала" Матіас Варніг пішов у відставку на початку цього тижня після шести років роботи в одному із найбільших у світі виробників алюмінію. Його звільнення також було умовою угоди зі США.

61-річний Тома був незалежним невиконавчим директором у раді директорів "Русала" із червня. Протягом 15 років він також був керуючим партнером в інвестбанку Lazard, залишивши пост у 2013 році.

Крім того, він є невиконавчим незалежним директором ради директорів французького виробника металів Recylex із 2009 року.

Жан-П'єра Тома

Нагадаємо, що міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, "Русал" і "Євросибенерго", президентом яких був олігарх Олег Дерипаска, оскільки вони пішли на значну реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", у яку внесено 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів — близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції — залишилася у таємній частині доповіді.

У квітні США внесли у список санкцій сімох російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг та інші.