Суд Гааги зобов'язав Росію виплатити $50 млрд колишнім акціонерам ЮКОСа

Апеляційний суд Гааги зобов'язав Російську Федерацію виплатити понад 50 млрд євро колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС.

Таким чином, скасовано рішення окружного суду, яке зняло з Москви зобов'язання щодо виплати відповідних коштів колишнім акціонерам ЮКОСа. Про це свідчать матеріали, опубліковані на сайті суду.

Зокрема, у 2014 році міжнародний арбітраж ухвалив, що Росія повинна виплатити мільярди доларів у якості компенсації збитку колишнім акціонерам нафтової компанії.

Пізніше Москва зажадала в окружному суді Гааги скасувати це рішення, і суд виніс рішення на користь російської сторони.

Апеляційний суд Гааги зобов'язав Російську Федерацію виплатити понад 50 млрд євро колишнім акціонерам ЮКОСа

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