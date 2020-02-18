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18 лютого • оновлено в 12:06
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Суд Гааги зобов'язав Росію виплатити $50 млрд колишнім акціонерам ЮКОСа

3.5т
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Апеляційний суд Гааги зобов'язав Російську Федерацію виплатити понад 50 млрд євро колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС.

Таким чином, скасовано рішення окружного суду, яке зняло з Москви зобов'язання щодо виплати відповідних коштів колишнім акціонерам ЮКОСа. Про це свідчать матеріали, опубліковані на сайті суду.

Зокрема, у 2014 році міжнародний арбітраж ухвалив, що Росія повинна виплатити мільярди доларів у якості компенсації збитку колишнім акціонерам нафтової компанії.

Пізніше Москва зажадала в окружному суді Гааги скасувати це рішення, і суд виніс рішення на користь російської сторони.

Апеляційний суд Гааги зобов'язав Російську Федерацію виплатити понад 50 млрд євро колишнім акціонерам ЮКОСа

Апеляційний суд Гааги зобов'язав Російську Федерацію виплатити понад 50 млрд євро колишнім акціонерам ЮКОСа

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Автор
Віктор Калиненко
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо MAHДАйнутая тyпaя мpaзота, смотрим что такое суд Гааги...это суд Энергетической хартии.. Энергетическая хартия, которая была подписана Россией, из которой мы впоследствии вышли. Но эта Энергетическая хартия никогда не ратифицировалась российским парламентом. Федеральным собранием.
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Александрович Валера
Александрович Валера
В заглавии 50млрд$ , но в статье более 50 млрд€ . Предлагаю выдать бусами
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Какое по счету решение суда об удовлетворении иска за последние десять лет? Заплатили? Не?
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