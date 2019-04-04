|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Росію очікують найжорсткіші санкції: США розкрили свій задум

3.8тЧитати матеріал російською

У США приготували найжорсткіші санкції проти Росії за весь час дії обмежень.

Американські сенатори республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Холлен опублікували внесений ними до конгресу законопроект Deter act.

Сенатори пропонують ввести обмежувальні заходи за втручання РФ у вибори США.

Вони містять:

  • Заборону або обмеження на використання кореспондентських рахунків у США двом або більше з п'яти російських системних банків: Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Внєшекономбанку і Россельхозбанку;

  • Заборона на всі операції з держборгом Росії, включно з держоблігаціями, а також з усіма борговими зобов'язаннями держкомпаній;

  • Блокування всіх американських активів російських топ-політиків і олігархів, а також відмова їм у візі та депортація з США;

  • Заборона на будь-які нові інвестиції в російський паливно-енергетичний сектор громадянам США і з території США;

  • Через півроку після введення санкцій у конгресі має бути оприлюднена доповідь про активи та майно президента РФ Володимира Путіна і його оточення. Доповідь має бути публічною, але може містити таємну частину.

Новини
Рубль впаде: в Росії б'ють на сполох через нові санкції США

Володимир Путін

Володимир Путін

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій в середу, 3 квітня, внесла на розгляд Конгресу Сполучених Штатів законопроект, що містить можливість введення жорстких санкцій проти Росії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
РосіяСШАсанкцииНовини Росії
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
1
29
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Арест активов российских олигархов в США..... Жёстко !!!. Ну да и хер с ними )))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Заглавие не верное, не "жёсткие", а полезные санкции
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
В сети высмеяли новые санкции пендосов и то как хохлы кажды день подхрюкивают хозяевам дроча на ссанкции.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки