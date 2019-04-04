Росію очікують найжорсткіші санкції: США розкрили свій задум

У США приготували найжорсткіші санкції проти Росії за весь час дії обмежень.

Американські сенатори республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Холлен опублікували внесений ними до конгресу законопроект Deter act.

Сенатори пропонують ввести обмежувальні заходи за втручання РФ у вибори США.

Вони містять:

Заборону або обмеження на використання кореспондентських рахунків у США двом або більше з п'яти російських системних банків: Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Внєшекономбанку і Россельхозбанку;

Заборона на всі операції з держборгом Росії, включно з держоблігаціями, а також з усіма борговими зобов'язаннями держкомпаній;

Блокування всіх американських активів російських топ-політиків і олігархів, а також відмова їм у візі та депортація з США;

Заборона на будь-які нові інвестиції в російський паливно-енергетичний сектор громадянам США і з території США;

Через півроку після введення санкцій у конгресі має бути оприлюднена доповідь про активи та майно президента РФ Володимира Путіна і його оточення. Доповідь має бути публічною, але може містити таємну частину.

Володимир Путін 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій в середу, 3 квітня, внесла на розгляд Конгресу Сполучених Штатів законопроект, що містить можливість введення жорстких санкцій проти Росії.

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