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9 березня • оновлено в 10:16
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Росію чекає дефіцит і різкий обвал рубля через нафту – Fitch

10.5т
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Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко в коментарі "РІА Новини".

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля

колаж

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 72,91 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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Червоний Данило
Червоний Данило
я кaцaпaм предсказывал доллар по 100 рублей, а они клoyны смеялись как им-бы. мол их гарант путин этого не допустит. мол у них много газа и нефти. на что я им ответил - так вы же газо-углеводородные пpocти-тyтки. а спрос на пpocти-тyтoк есть тогда, когда она в форме :) а россия что, уже пoизнocилcь за последние 7 лет! тyпee страны чем россия, не cыcкaть. все страны как то дружат, какие то договора, контракты подписывают, а yб-oгaя россия тихо в стороне что то стоит и кy-кapeкaет.
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Ничяво ольгинцы ваш Путька запишет в конституцию цену на нефть 142$ и всё будет пучком или пуком хаха!!
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1
к сармат
к сармат
Опущенный путенский быдлятник сдыхает на ПОМОЯХ
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