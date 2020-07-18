Росіянин не отримає готель 'Дніпро': Фонд держмайна пригрозив анулювати аукціон

Проданий під час аукціону великої приватизації київський готель "Дніпро" за законом не може дістатися росіянину. Якщо переможцем виявиться громадянин РФ або кошти матимуть російське походження, то торги скасують.

Про це заявив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, закон України забороняє інвестиції з Росії.

"Законом прямо заборонено інвестувати в українські активи гроші, що мають російське походження. Зрозуміло, що і сам інвестор не може бути з країни-агресора. Відповідно, інвестор, який виграв аукціон, може отримати у власність готель "Дніпро" не раніше, ніж пройде перевірку на відповідність вимогам законодавства, які чітко обмежують, хто може підписати договір із державою", – наголосив він.

Щоб з'ясувати походження коштів покупця, Фонд держмайна направив запити в правоохоронні та інші державні органи. Спираючись на висновки компетентних структур, буде ухвалено рішення: підписувати договір купівлі-продажу з переможцем аукціону чи ні.

"Сумнівний, з офшорних зон з непрозорою структурою власності і російський капітал не можуть брати участь в українській приватизації. Якщо раптом з'ясується, що переможець аукціону – росіянин або ж його капітал має російське або будь-яке інше сумнівне походження, Фонд держмайна не укладе з ним договір купівлі-продажу", – сказав Сенниченко.

Також він зазначив, що незалежно від результатів перевірки, застава за участь в аукціоні в сумі 10% від стартової ціни активу учасникам не повертається.

Крім того, Фонд держмайна вніс пропозицію збільшити суму застави за участь в аукціоні з 10% до 30% від початкової вартості об'єкту.

"Разом із Prozorro ми написали проєкт відповідної постанови Кабміну. Ця ініціатива дозволить убезпечити державу від непорядного інвестора, російського інвестора і від бажання нечесних ділків всілякими способами пролізти в аукціони", – прояснив Сенниченко.

Аукціон із продажу готелю "Дніпро" можуть скасувати Facebook Дмитра Сенниченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в рамках приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.

Пізніше ЗМІ дізналися, що компанію "Смартленд" заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

За даними ЗМІ, реальними власниками готелю "Дніпро" може бути група російських бізнесменів.