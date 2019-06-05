"Росіяни, затягніть пояси": у Путіна знайшли найдорожчий спосіб забезпечити Крим водою

Російська Федерація для вирішення проблем із водопостачанням Криму запропонувала три варіанти, один з яких – перекидання води з басейну річки Кубань.

Цей варіант – найдорожчий, і оцінюється в 425 млрд руб + 20 млрд щорічних витрат, повідомляє в Twitter Кримський бандерівець.

"Росіяни, затягніть пояси", – додав він.

"Наскільки я знаю, навіть у Краснодарі очисних немає. Так що пийте на здоров'я!" – пише Dima Levytskyi.

"А чо одразу не з Амазонки?" – задався питанням Дмитро.

"Витратять гроші росіян, але тільки ось майже ніхто з них не зможе до Криму приїхати", – підсумував aleksei kaplenko.

Для вирішення проблем з водопостачанням Криму окупанти запропонували 3 варіанти, один з яких – перекидання води з басейну річки Кубань. Цей варіант – найдорожчий, і оцінюється в 425 млрд руб + 20 млрд щорічних витрат. Росіяни, затягніть пояси https://t.co/r4XMFJygi5 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 3 червня 2019 р

Наскільки я знаю, навіть в Краснодарі очисних немає. Так що пийте на здоров'я! - Dima Levytskyi 25% 🔰 (@Kapitoszka) 3 червня 2019 р

Це ми пам'ятаємо: "Тече вода Кубань-ріки куди велять більшовики!" - Andy (@ AndyPetrov0) 3 червня 2019 р

а че відразу не з Амазонки? - Дмітрій25% (@ vieh0oyUO4Yqa8i) 3 червня 2019 р

РФ для вирішення проблем з водопостачанням Криму запропонувала три варіанти

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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