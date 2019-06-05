ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Росіяни, затягніть пояси": у Путіна знайшли найдорожчий спосіб забезпечити Крим водою

1.3тЧитати матеріал російською

Російська Федерація для вирішення проблем із водопостачанням Криму запропонувала три варіанти, один з яких – перекидання води з басейну річки Кубань.

Цей варіант – найдорожчий, і оцінюється в 425 млрд руб + 20 млрд щорічних витрат, повідомляє в Twitter Кримський бандерівець.

"Росіяни, затягніть пояси", – додав він.

Новини
"Іржаве рейв-кладовище": як виглядає "Республіка КаZантип" у Криму

"Наскільки я знаю, навіть у Краснодарі очисних немає. Так що пийте на здоров'я!" – пише Dima Levytskyi.

"А чо одразу не з Амазонки?" – задався питанням Дмитро.

"Витратять гроші росіян, але тільки ось майже ніхто з них не зможе до Криму приїхати", – підсумував aleksei kaplenko.

РФ для вирішення проблем з водопостачанням Криму запропонувала три варіанти

РФ для вирішення проблем з водопостачанням Криму запропонувала три варіанти

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
17
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки