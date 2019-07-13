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Росіяни продовжать "проїдати" зарплату: великий банк забив на сполох

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У Росії жителі найбільшу частину своїх доходів витрачають на продукти харчування і така негативна тенденція збережеться.

Про це повідомляє РБК з посиланням на результати щоквартального опитування Сбєрбанку "Споживчий індекс Іванова". Відзначається, що в другому кварталі 2019 року цей показник зріс до 38,9% проти 38,2% за аналогічний період минулого року.

"Ми припускаємо, що витрати на їжу залишаться підвищеними доти, поки реальні доходи населення істотно не збільшаться", - йдеться в повідомленні аналітиків банку. Зараз продовольча інфляція випереджає зростання реальних доходів.

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Частка витрат на оплату комунальних послуг, згідно зі звітом, незначно скоротилася з 15,4 до 15,2% рік до року. Частка витрат на одяг також скоротилася - з 10 до 9,7%. При цьому частка виплат по кредитах не змінилася (6,6%).

Росіяни проїдають зарплату

Росіяни проїдають зарплату

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу і одяг. На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) Фінансових ресурсів уже бракує.

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