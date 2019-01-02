Росіянам напророкували нове зростання цін: що подорожчає найбільше

У Росії вступило в силу рішення про підвищення податку на додану вартість до 20%. Зростання ставки ПДВ – ключовий фактор, який прискорить інфляцію у 2019 році.

Підвищення податку на додану вартість призведе до збільшення витрат кожного платоспроможного росіянина в середньому на 5 тисяч рублів (близько 2 тисяч гривень) у рік, повідомляє РБК.

Зокрема, внаслідок підвищення ПДВ найбільше подорожчають товари з довгим виробничим ланцюжком і високою націнкою, наприклад: одяг, побутова техніка, нерухомість, платні медичні послуги.

Житлово-комунальні послуги через зростання ПДВ подорожчають у два етапи. Зазвичай у Росії тарифи ЖКГ ростуть щороку на розмір торішньої інфляції. Але в 2019 році вони зростуть у середньому на 1,7% з 1 січня і ще на 2,4% – з 1 липня.

Зростання ПДВ вплине і на ціни на бензин. Крім того, подорожчають автомобілі більшості брендів. Підвищення цін вже анонсували одразу декілька виробників, враховуючи АвтоВАЗ, Nissan, Mitsubishi і Ford Sollers.

Згідно з опитуваннями, в Росії приблизно 80% великих компаній планують підвищити ціни через зростання ставки податку на додану вартість. Частина компаній почала підлаштовуватися заздалегідь і підвищила ціни ще перед Новим роком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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