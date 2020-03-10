Росіян розлютив обвал рубля: у мережі налаштувалися проти Путіна

У мережі згадали відомий вислів президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія тільки виграє від падіння рубля, який знову трапився днями.

OBOZREVATEL зібрав найбільш цікаві коментарі російських користувачів щодо стану російської економіки.

Користувач Ісполком вважає, що все "логічно. Доходи бюджету збільшилися, а матеріальний добробут людей упав". "Можна й мільйони бібариків (білетів Банку Росії. – Ред.) отримувати за вартості батона хліба в 300 000 рублей. Бюджет тоді буде взагалі шикарним, за повністю зубожілого народу. Вітаю всіх. Рубль зараз торгується на позначці 75 до долара!" – написав користувач.

Російські експерти зазначають, що через таку ситуацію з сировиною рубль продовжить обвал

Інший користувач, Alex4stage підкреслює, що нафта впала до $35, тож тепер в Росії можна забути ідею безкоштовних обідів для школярів або про пенсії. "Або згадати і ввести нові побори. А ще стрибок цін буде. Адже в РФ за низьку ціну нафти і провали клептовласті розплачується народ", – зазначив він, додавши, що Путін не збирається економити на олігархаті.

Користувач Double Trouble погоджується з попередніми коментаторами, наголошуючи, що в Росії зарплати в доларовому еквіваленті виявляться ще нижчими. "Навіть бомжі в Америці мають більше доларів на місяць, ніж у нас мінімальна оплата праці", – зауважив він.

Славка Польський іронізує: "Красень, люблю його, все правильно говорить! І нічого страшного, що населення зубожіло, експортери зробили навар, як завжди, на народній збіднілості... А ви говорите – казкар в економіці нічого не розуміє... Старий радянський прийом: хочеш прикрасити ВВП – продавай в штуках !!! Тобто зараз вони будуть стверджувати, що продавати 100т нафти за $10 вигідніше, ніж продавати 10т за $100?!" – написав він.

Користувачка Лада Лада впевнена, що в Кремлі примусово піднімають курси долара і євро за кошт росіян, "гальмуючи водночас економіку, промисловість і бізнес – це відвертий фол. Збіговисько політичних недоумків, двієчників, спекулянтів, аферистів, злодіїв і шахраїв – все в одній склянці!" – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії у вівторок, 10 березня, в момент відкриття валютних торгів впав курс рубля. Це трапилося на тлі рекордного з 1991 року падіння цін на нафту.

Зазначимо, що Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу.

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