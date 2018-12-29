Росія зважилася на ''удар'' у відповідь по Україні: Москва виставила ультиматум

Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів з України, сировини і продовольства. При цьому в уряді РФ уточнили, що знімуть обмеження, якщо Україна скасує аналогічні заборони для російських товарів.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. За його словами постанову про обмежувальні заходи вже підписано (щоб подивитися повний список заборонених товарів, доскрольте до кінця сторінки).

"Росія вводить заборону на імпорт низки українських товарів. Це — захід у відповідь на санкційні обмеження з боку України. Підписав відповідну постанову", — йдеться у повідомленні.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

Пізніше Медведєва висміяли в мережі через нові санкції проти України. Реакцію користувачів можна переглянути в підбірці OBOZREVATEL.

Зазначається, що основний обсяг товарів, щодо яких запроваджена заборона, відноситься до категорії промислових.

"Підписаною постановою вводиться заборона на ввезення в Росію товарів, країною походження яких є Україна, або тих, які переміщаються через територію України, за затвердженим списком. Основний обсяг товарів, щодо яких запроваджено заборону, відноситься до категорії промислових. До списку також внесені сільськогосподарська продукція, сировина і продовольство", — йдеться у повідомленні прес-служби уряду Росії.

Новини Україна ввела нову заборону на імпорт для Росії

"Уряд Росії може ухвалити рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше щодо конкретних російських товарів", — додали у відомстві.

Пізніше Міністерство економічного розвитку Росії оцінило суму українських товарів, які потрапили під заборону, в $510 млн.

Прес-служба відомства повідомила, що у 2017-му імпорт за цими товарами склав $468,9 млн. Загальний імпорт з України в Росію торік склав $4,9 млрд.

"Ввезення санкційних товарів (додатково заборонених у 2018 році) з України в Росію за 2018 рік складе, за попередніми оцінками, близько $510 млн", — повідомили в Мінекономрозвитку РФ.

Як зазначається в матеріалі OBOZREVATEL, економічний ефект від санкцій буде незначним — рівень експорту з Росією впаде приблизно на 10%. За даними ж Державної служби статистики, за 9 місяців 2018 року Україна поставила до Росії товарів на 2,7 мільярдів доларів.

"У цьому списку є багато товарів, які ми вже не можемо поставляти, частина Росія принципово не купує... Так, це може зменшити експорт, але всього на 10%, тому що і так він впав. Це не трагедія, падіння ж буде не на 50%", — пояснив нам економіст Олександр Охріменко.

Зокрема, під заборону потрапили:

шоколад,

хліб і тістечка,

соняшникова олія,

пиво і вино,

соки,

консервовані овочі,

консервовані риба та ікра.

Повний список заборонених товарів:

Відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL: