Росія зважилася на нищівний удар по бізнесу: що трапилося

У Росії закон про заборону хостелів у житлових будинках почне працювати вже з 1 жовтня цього року.

Про таку дату домовилися депутати і сенатори в середу, 3 квітня, на засіданні погоджувальної комісії, повідомляє "Інтерфакс".

Спочатку прийнятий Державною думою закон вступав у силу через 10 днів після підписання його президентом, тобто вже в березні 2019 року. Однак Рада Федерації відхилила закон, запропонувавши змінити цей термін на 1 січня 2020 року.

У результаті парламентська більшість Держдуми оголосила про готовність піти на компромісну дату – 1 липня цього року, а сенатори висунули власний варіант – 1 жовтня.

Нагадаємо, що в Росії законопроект про хостели ухвалили в основному читанні 5 березня. Ініціатива передбачає внесення доповнень до статті 17 Житлового кодексу РФ "Призначення житлового приміщення і межі його використання. Користування житловим приміщенням".

Автори законопроекту стверджували, що нова норма вимагає від власників хостелів та апарт-готелів лише переведення квартири, в якій розташований хостел, у розряд нежитлового приміщення. Однак за фактом тоді міні-готелі залишаться лише на перших поверхах багатоквартирних будинків чи на других поверхах у будинку, де на першому розташовані магазини.

Водночас глава Мінекономрозвитку Росії Максим Орєшкін стверджував, що через заборону бізнес втратить приблизно 4 мільярди рублів (більше 1,6 мільярда гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії більше половини населення не вірить у те, що в країні можна вести чесний бізнес.

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