Росія зупинила "Північний потік": Україна докопалася до справжньої причини

Російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" на профілактику ймовірно через рідкісну форму агресивної іржі.
Про це заявили у НАК "Нафтогаз-України". Компанія також наголосила, що ще тиждень тому РФ призупинила транзит газу по трубопроводу "Ямал-Європа" нібито теж на ремонт.
"А минулого року "Північний потік" зупиняли кілька разів і щоразу ремонт тривав довше, ніж попередній. Ймовірно, у газпромівських газопроводах завелася рідкісна форма агресивної іржі", – йдеться у повідомленні.
У НАК нагадали, що українська ГТС готова до збільшення заявки на транзит.
"Пропускна спроможність нашої ГТС у напрямку Європи – більша, ніж "Північного потоку" і "Ямал-Європи" разом, а зупиняти нашу транзитну систему на час профілактики не потрібно", – підсумували в компанії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня обидві нитки морського газопроводу "Північний потік" були зупинені на два тижні (до ранку 30 липня) для планового технічного обслуговування.
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