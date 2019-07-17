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Росія зупинила "Північний потік": Україна докопалася до справжньої причини

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Російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" на профілактику ймовірно через рідкісну форму агресивної іржі.

Про це заявили у НАК "Нафтогаз-України". Компанія також наголосила, що ще тиждень тому РФ призупинила транзит газу по трубопроводу "Ямал-Європа" нібито теж на ремонт.

"А минулого року "Північний потік" зупиняли кілька разів і щоразу ремонт тривав довше, ніж попередній. Ймовірно, у газпромівських газопроводах завелася рідкісна форма агресивної іржі", – йдеться у повідомленні.

У НАК нагадали, що українська ГТС готова до збільшення заявки на транзит.

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"Пропускна спроможність нашої ГТС у напрямку Європи – більша, ніж "Північного потоку" і "Ямал-Європи" разом, а зупиняти нашу транзитну систему на час профілактики не потрібно", – підсумували в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня обидві нитки морського газопроводу "Північний потік" були зупинені на два тижні (до ранку 30 липня) для планового технічного обслуговування.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2 Росія НАК "Нафтогаз" Газпром
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"редкая форма агрессивной ржавчины"© это что?! украинцы совсем отупели???
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Diego Lena
Diego Lena
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-лов поразила формулировка - "плановая профилактика"! Эти свиньи представить себе не могут, что любую технику надо обслуживать.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Александров Сергей, а вы, "спецы кремлевского разлива", обслуживаете не только технику и не только планово...
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