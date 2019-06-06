Росія знову влипла у міжнародний фінансовий скандал

Слідчий комітет Росії звинуватив кількох працівниць посольства РФ у Ізраїлі у шахрайстві на 49 млн руб (750 тис. доларів).

Як повідомляє "Коммерсант", у справі фігурують головний бухгалтер посольства Наталія Журавльова, працівниця посольства Анна Сидорова та працівниця ФДУП "Госзагрансобственность" Ірина Лось.

"Злочинний умисел співучасники реалізували шляхом обману керівництва посольства, підробивши розпорядчі платіжні документи, і під виглядом розрахунків із контрагентами з оплати оренди нерухомості, місцевих податків і зборів викрали кошти", — заявили в СКР.

Ізраїль і Росія Утро.ру

За версією слідчих, розкрадання грошей із валютних рахунків відбулося у період із жовтня 2012 по серпень 2014 року. СКР наполягає, що обвинувачені на вкрадені гроші купили майно у Москві і Московській області, воно вже заарештоване.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС назрів великий дипломатичний скандал із Росією. Великобританія вислала 23 російських дипломати, які мали відношення до розвідки, також Лондон перервав усі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Австралія вжила заходів у зв'язку із отруєнням Скрипаля та вирішила вислати двох російських дипломатів-розвідників. Водночас Туреччина і Словаччина заявили, що не готові вживати таких заходів. Зі свого боку Україна вислала 13 російських дипломатів.

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