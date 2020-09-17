Росія змінить Податковий кодекс, щоб видати кредит Білорусі

Росія спеціально внесе правки до Податкового кодексу, щоб надати Білорусі кредити в розмірі 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на міністра фінансів Росії Антона Сілуанова. Зміни знадобляться, оскільки кредит є міждержавним – Росія повинна внести Білорусь в список країн, яким може видавати такі кредити.

"Такі поправки підготовлені до Бюджетного кодексу. Як тільки вони будуть прийняті, ми почнемо роботу з надання міждержавного кредиту", – пояснив Сілуанов.

Кредит Білорусі збираються надати двома траншами в 2020 і 2021 році. Ще 500 мільйонів доларів надасть Євразійський фонд стабілізації та розвитку.

Кредит EФСР буде надано в доларах, а міждержавний кредит – у рублях.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, військово-політичний експерт Юрій Федоров пояснив, як Росія хоче використовувати Білорусь у конфлікті з НАТО.