Росія зіткнулася з новою проблемою через "Північний потік-2"

Росії відмовили у страховці суден, які будують газопровід в обхід України "Північний потік-2".

Про це сказано в циркулярі Міжнародної групи клубів взаємного страхування судновласників IG P&I. У повідомленні зазначено, що страхове покриття не надаватимуть для кораблів, "залучених до діяльності, яка є протизаконною або ставить клуб під загрозу порушення санкцій".

Крім учасників проєкту "Північний потік-2", йдеться і про інший російський газопровід – "Турецький потік".

Зазначається, що учасників клубу також попросили для уникнення санкцій "оцінювати і мінімізувати ризики укладення контрактів щодо "Північного потоку-2" або "Турецького потоку".

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності в грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".