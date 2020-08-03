Росія зірвала виплату пенсій в ОРДЛО: жителі окупованого Донбасу голодують і вимушені жити в бідності

Українським пенсіонерам, які проживають на окупованій території Донбасу, вже понад чотири місяці не платять пенсії. Після початку війни Росії проти України у 2014-му влада припинила виплачувати пенсії людям з територій, які контролюють бойовики. Для отримання пенсії люди з ОРДЛО повинні бути в статусі переселенця. За грошима вони їздять через лінію розмежування на вільну територію. Переважно це люди похилого віку.

Через введений у зв'язку з пандемією коронавірусу карантин перетнути блокпости стало майже нереально. Самі ж контрольовані Росією терористи відмовляються пропускати пенсіонерів за виплатами. Через це вони фактично залишилися без коштів до існування та вимушені жити впроголодь.

OBOZREVATEL розібрався, яка зараз ситуація із соціальними виплатами на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Правозахисна організація Human Rights Watch забила тривогу: пенсіонери з окупованих територій не можуть отримати свої пенсії. Причиною назвали карантин, введений через коронавірус.

"Пов’язані з пандемією обмеження зробили погану ситуацію ще гіршою, майже повністю відрізавши доступ до пенсій і прирікши багатьох літніх людей на боротьбу за те, щоб оплатити навіть базові продукти харчування", – заявила дослідниця HRW в Європі та Центральній Азії Лора Міллс.

Коронавірусні обмеження означали, що протягом чотирьох місяців пенсіонерам довелося різко скоротити споживання їжі, використання ліків і необхідних засобів гігієни.

Проте ексвіцепрем'єр-міністр України Павло Розенко в коментарі OBOZREVATEL наголосив, що в кризі винен не коронавірус, а Росія, яка вже сьомий рік поспіль окуповує частину територій України.

"Я думаю, що Human Rights Watch має давати більш детальний і більш коректний опис ситуації. Пенсіонери в ОРДЛО не можуть отримати вчасно виплати не через проблеми з отриманням пенсії в української влади. Пенсіонери не можуть отримати свої пенсії саме через агресію російської влади", – пояснив Розенко.

Він підтвердив, що Донбас нині перебуває на межі гуманітарної та соціальної катастрофи.

Варто зазначити, що у 2018 році Верховна Рада ухвалила закон про "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях". Цей документ передбачає, що відповідальність за матеріальну чи моральну шкоду, завдану Україні внаслідок агресії Російської Федерації, покладається на Росію відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Зокрема, ще у 2018 році тодішній заступник міністра соціальної політики України Микола Шабмір пояснював, що з міжнародними організаціями було погоджено те, що держава-окупант повинна забезпечувати пенсіями жителів окупованих територій.

"Для людей, які живуть, наприклад, в Донецьку та Єнакієвому, ми зробили можливість цієї виплати. Але це одне питання. Друге питання — там окупована територія. І за ту територію несе відповідальність окупант", — сказав Шамбір.

Єдиний спосіб для громадян з непідконтрольних територій отримувати пенсію на підконтрольній уряду території – зареєструватися як внутрішньо-переміщена особа і отримати пенсію з довідкою переселенця. При цьому громадяни повинні проходити перевірки в Пенсійному фонді кожні півроку, а в управліннях соцзахисту – частіше.

Натомість ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив у коментарі OBOZREVATEL, що HRW, перш ніж робити такі заяви, варто почитати Мінські угоди. Зокрема, там прописано порядок виплат пенсій українцям, що проживають на окупованій території.

Є низка умов, які повинні виконати терористи "ДНР" та "ЛНР", щоб Україна могла забезпечити пенсіями своїх громадян в ОРДЛО. Серед них:

припинення обстрілів на Донбасі

обмін полоненими

відведення важкого озброєння

проведення виборів

"Замість того, щоб звинувачувати Україну, вони краще хай звинувачують бойовиків, які продовжують стріляти. Оскільки навіть перший пункт Мінських угод не виконується. Україна виплачує пенсії на своїй території – яку вона контролює. Через органи Пенсійного фонду, які є частиною органів державної влади. Тому ті, хто хочуть отримувати пенсії, приїжджають на підконтрольну територію і там їх отримують. Їм створюють проблеми – це питання до бойовиків", – пояснив Рева.

Варто зауважити, що в заяві HRW ні слова не сказано про те, що саме терористи ОРДЛО заважають пенсіонерам перетинати кордон і забирати пенсії. Хоча саме контрольовані Росією бойовики створюють такі перешкоди.

Якою має бути реакція України

Рева запропонував HRW звернутися до окупантів, оскільки Україна ухвалила закон про деокупацію Донбасу. Проте саме через постійні зриви домовленостей щодо припинення вогню так і не вдалось реалізувати основні положення документа.

"У нас є закон, який передбачає деокупацію. Звернутися до Кремля й запитати: доки ви будете порушувати права тих громадян, які живуть на окупованих територіях? Доки ви будете заважати їм отримувати пенсії? А не казати українській владі: чому ви не платите? Бо ми не контролюємо цю територію. І не треба все ставити з ніг на голову", – відреагував Рева.

За його словами, суть проблеми полягає в тому, що окупанти не пропускають пенсіонерів на підконтрольну Україні територію за пенсіями, а в ОРДЛО немає органів Пенсійного фонду, щоб платити допомогу там. А позиція України така – гроші бойовикам на окуповану територію возити ніхто не буде. Тому проблема і не вирішується.

Законопроєкт про пенсії на Донбасі

Ще у 2019 році тоді новопризначений радник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Сивохо виступив за відновлення виплати українських пенсій жителям ОРДЛО.

"Перш за все – це виплата пенсій. Годі знущань! Пенсіонери не повинні стояти в чергах на блокпостах раз на два місяці, щоб забрати свої гроші", – написав він.

Сивохо назвав цифри: понад 700 тисяч пенсіонерів на непідконтрольній території не можуть реалізувати своє конституційне право на пенсію.

Після цього, у листопаді, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованого Росією Донбасу.

Цим проєктом нардепи запропонували:

надати людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій;

у разі втрати документів дати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

скасувати обов’язковість реєстрації пенсіонерів як ВПО для отримання пенсій;

виплачувати заборгованість пенсії без терміну давності (нині діє ліміт – 3 роки).

Законопроєкт про пенсії в ОРДЛО Сайт Верховної Ради

Законопроєкт про пенсії в ОРДЛО Сайт Верховної Ради

Проте вже в лютому Рада провалила голосування за законопроєкт і відправила документ на доопрацювання. Після цього Сивохо заявив, що народні депутати саботують політику президента України Володимира Зеленського.

"Верх цинізму!... Як можна домогтися миру, якщо сьогодні 314 депутатів вирішили просто наплювати на пенсіонерів Донбасу? Людей, у яких десятки років стажу. Людей, які все своє трудове життя сплачували податки в скарбницю держави Україна", – заявив він.

У травні проблема з виплатами пенсій на Донбасі постала найбільш гостро – блокпости через пандемію коронавірусу було повністю закрито на карантин. За словами начальника ПФУ в Донецькій області Наталі Рад, ситуація з пенсіями на непідконтрольних територіях і без цього складна. Виплати на місцях неможливі через відсутність паперових пенсійних справ, офіційних представництв Пенсійного фонду та інших проблем.

Проте вона заспокоїла, що пенсії після закінчення карантину виплатять усім, хто дотримується вимог чинного законодавства. За її словами, гроші в наявності є, треба лише дочекатися, коли стабілізується ситуація з епідемією в країні

На думку Розенка, у ситуації, що склалася на Донбасі, провини України немає.

"Саме агресія Росії призвела до того, що частина мешканців окупованої України не може вчасно і в повному обсязі отримувати свої пенсійні виплати. Вини України в цьому питанні немає. Ми чудово розуміємо, що ситуація з пенсійними ви платами на окупованій території може налагодитися лише в одному разі – у разі деокупації частини Донецької та Луганської областей і Криму. Тоді всі проблеми зникнуть", – пояснив ексміністр.

При тому, навіть незважаючи на карантин, на підконтрольній Україні території немає жодних проблем із виплатами пенсій.

"Вони платяться вчасно і в повному обсязі – пенсії підвищуються, пенсії індексуються і в такий спосіб влада попередня та нинішня повністю виконує свої зобов'язання перед пенсіонерами. Єдине, що може зробити світове співтовариство, зокрема HRW, ОБСЄ, ООН тощо, – добиватися якнайшвидшої деокупації українських земель", – заявив Розенко.

Варто зазначити, що на окупованій території Донбасу з 2014 року не працюють українські банки, органи влади, відділення казначейства, органи Пенсійного фонду і соцзахисту. Тому жодних можливостей для того, щоб виплачувати там пенсії вчасно і в повному обсязі, в України немає, підкреслив Розенко.