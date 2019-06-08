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Росія зібралася поглинути Білорусь: з'явилися серйозні розбіжності

2.6тЧитати матеріал російською

Росія і Білорусь напоролися на камінь спотикання у питанні створення Союзної держави.

Як розповів глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін після переговорів з міністром економіки Білорусі Дмитром Крутим, позиції Москви і Мінська щодо інтеграції у низці сфер дуже близькі, а от щодо енергетицки і банків обговорення йде більш складно, повідомляє "РИА Новости".

При цьому він уточнив, що питання введення єдиної валюти у рамках інтеграції Росії і Білорусії буде вирішуватися на рівні президентів двох країн.

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Росія і Білорусь

Росія і Білорусь

ТАСС

"Ви говорили про єдину валюту – так, цей пункт записаний у союзному договорі, тому це обговорюється. Зустрічаються Центральні банки, обговорюють, чи варто чи не варто це робити, як це робити, в які терміни це робити. Тут таке детальне обговорення йде щодо кожного пункту союзного договору. Ще раз зазначу – за межі союзного договору ми не виходимо", – сказав Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав нафтопереробні підприємства дотримуватися тільки своїх інтересів щодо питання про компенсацію за поставки "брудної" нафти з Росії.

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Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Росія
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