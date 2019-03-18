Росія зажадала компенсації за Крим: у Путіна відступилися

У Кремлі заявили, що не розглядали можливість стягнення з Києва компенсацій за втрати економіки анексованого Криму, нібито понесені під час перебування півострова в складі України.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, Володимиру Путіну про це нічого не відомо, передає ТАСС.

"Мені не відомо про те, щоб таке питання коли-небудь розглядалося у Кремлі", — підкреслив він.

Представник Кремля порадив звернутися в нижню палату парламенту за роз'ясненнями про те, на чому заснована така позиція. Відповідаючи на запитання, чи вперше в Кремлі почули про таку ідею, Пєсков сказав: "Так".

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Зокрема, з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. Водночас глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

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