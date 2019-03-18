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Росія зажадала компенсації за Крим: у Путіна відступилися

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У Кремлі заявили, що не розглядали можливість стягнення з Києва компенсацій за втрати економіки анексованого Криму, нібито понесені під час перебування півострова в складі України.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, Володимиру Путіну про це нічого не відомо, передає ТАСС.

"Мені не відомо про те, щоб таке питання коли-небудь розглядалося у Кремлі", — підкреслив він.

Представник Кремля порадив звернутися в нижню палату парламенту за роз'ясненнями про те, на чому заснована така позиція. Відповідаючи на запитання, чи вперше в Кремлі почули про таку ідею, Пєсков сказав: "Так".

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Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Зокрема, з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. Водночас глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

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Тема
анексія Криму
Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїКримУкраїна
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Теркин Василий
Теркин Василий
Ну это как с вежливыми людьми - "не мы это", так и здесь, сначала "не рассматриваем", а потом бац и в суд ПОДАЛИ))) Ждите лохлы повестку и готовьте денюжку (хрювны не предлагать))))
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Секель Олександр
Секель Олександр
Хахласвины и хахласвинки должны расчитаться за халяву от России, СССР и Русской Империи. Хахлавиньи - секлюки мокшанские кизяковщина, а их отмыли и научили грамоте. Хахласвиьи без России опять вернулись к традиционному промыслу - проституции и в подмастерья у панов :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Секель Олександр, а ти точно єбанутий хочв ця проблема у всіх кацапів
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
Ну если майдауны и дальше будут скулить по поводу Крыма и требовать какие то компенсации, то этот вариант вполне можно рассмотреть...
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