Росія завершила ще один мегапроект в Чорному морі

У Туреччині провели зварювання стику, який з'єднує морську і прибережну секції газопроводу "Турецький потік", який проклали по дну Чорного моря з Анапского району Росії до Туреччини.

Як повідомив оператор проекту South Stream Transport BV, це є символом завершення всього комплексу робіт по створенню газопровідної системи в Чорному морі, передає ТАСС.

У технічну операцію, яка називається надводний захлест, входить підйом двох секцій з морського дна на спеціальну конструкцію над водою і їхнє зварювання в одну нитку газопроводу. Загальна вага, яка була піднята під час робіт склала близько 409 т. Після ретельної перевірки зварного шва нитку газопроводу поклали на дно моря на глибину 32 м. Цю операцію провели на обох нитках в російських водах в січні-лютому 2019 року.

Глибоководна укладання здійснювалася найбільшим в світі будівельним судном Pioneering Spirit, на прибережних ділянках було задіяно судно Lorelay. Після закінчення операції надводного захлеста було здійснено фізичне з'єднання ділянки берегового примикання в РФ у міста Анапа з прийомним терміналом у населеного пункту Кийикей в турецькому районі Фракія.

турецький потік Корреспондент.net

Компресорна станція "Російська", що забезпечує тиск для транспортування газу по Чорному морю, вже готова до використання. Експлуатація нового газопроводу заплановано на кінець 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" в травні 2017 року. Трубопровід протяжністю 930 км проходить по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини.

19 листопада російський монополіст завершив будівництво газопроводу "Турецький потік" і запустив поставки газу по ньому. Далі буде прокладена сухопутною транзитною нитка до кордону Туреччини з суміжними країнами протяжністю 180 км.

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