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Росія завдала "удару" по Білорусі через "зухвалість" Лукашенка: що сталося

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У Росії з 12 квітня набула чинності заборона Россільгоспнагляду на поставку яблук і груш із Білорусі. Це – один із заходів у відповідь на озвучену незадовго до цього вимогу Мінська підвищити вартість транзиту російської нафти по своїй території.

Російські пропагандистські ЗМІ не приховують, що це – дрібна помста за нафтовий демарш президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, "МК" пише, що Мінськ можуть позбавити кредитних коштів.

"Втрати Москви виявляться менш помітними. Так, наша країна залишається найбільшим світовим покупцем свіжих яблук. За оцінкою Мінсільгоспу, рівень самозабезпечення цими фруктами у нас становить не більше 25%", – йдеться у статті.

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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"Капітал"

При цьому, зазначають у РФ, з поставками російської нафти по території Білорусі дещо складніше. "Збільшення тарифу на транзит може підвищити витрати російської сторони $700 млн на рік. Однак, тоді під питання може бути поставлене виділення Москвою нових кредитів Мінську — останній транш на $600 млн був узгоджений на початку квітня", – пригрозили у Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко і Путін влаштували запеклу суперечку на засіданні саміту Євразійського економічного союзу у Санкт-Петербурзі. Президент Білорусі звернув увагу на різні умови для споживачів газу: для білорусів паливо коштує 130 доларів за тисячу кубометрів, а для росіян — 70 доларів (у сусідній Смоленській області).

Також Росія зірвала домовленості з Білоруссю щодо нафти, відмовившись виплачувати Мінську компенсацію за проведення в РФ податкового маневру у нафтовій галузі. За словами Лукашенка, через це його країна втратить у найближчі роки майже 10,5 млрд доларів.

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Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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Куль Олег
Куль Олег
С Беларусией будет то же что и с Украиной. Сначала торговые войны, то яблоки не такие, потом молочка, затем мясо, а затем белорусские фашисты не правильно смотрят на истинных рюцких, потом в москалей территориальные претензии начнутся. Все как с Украиной. Кацап он и в Африке кацап.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Бацька прибурел малость,в наглую санкционку прет через Беларусь,еще и недоволен,на какой буй нам пшековские яблоки?Нахуя тварям сельское хозяйство потдерживать если нормальные страны в очередь стоят,наши тоже дебилы,увеличте квоты той же Турции и не надо будет им через Бацьку на рынок лезть.
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Беларуси надо развивать сотрудничество с Европой и Свободной Украиной. В жопу московию...
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