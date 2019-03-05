Росія завдала несподіваного удару по бізнесу у Криму: готельєри забили на сполох

У Росії депутати Держдуми заборонили хостели в багатоквартирних будинках. Законопроект залишився без пом'якшувальних поправок, незважаючи на рекомендації уряду. Таким чином ініціатива серйозно вдарить по туристичному бізнесу в окупованому Криму.

Як повідомляє телеканал "360", готельєри б'ють на сполох — під загрозою опиняються не лише хостели, але і житло на Airbnb, а також апарт-готелі.

Зазначається, що законопроект про хостели ухвалили в основному, другому читанні 5 березня. Ініціатива передбачає внесення доповнень до статті 17 Житлового кодексу РФ "Призначення житлового приміщення і межі його використання. Користування житловим приміщенням".

Автори законопроекту стверджували, що нова норма вимагає від власників хостелів та апарт-готелів лише переведення квартири, в якій розташований хостел, в розряд нежитлового приміщення. Однак за фактом тоді міні-готелі залишаться лише на перших поверхах багатоквартирних будинків або на других поверхах у будинку, де на першому розташовані магазини. Це пов'язано з тим, що згідно із законом нежитлове приміщення повинне мати окремий вхід.

Як пояснив віце-президент Російської готельної асоціації Олексій Мусакін, тепер охочі відкрити хостел або міні-готель, наприклад, в центрі Санкт-Петербурга, повинні спочатку перевести приміщення в нежитловий фонд. Але саме в таких містах, як Петербург, це зробити майже неможливо.

"За нормативними вимогами це зробити нереально. Потрібен окремий вхід, окремий евакуаційний вихід, причому він не може вести на загальну сходову клітку, а має вести відразу на вулицю. Це мають бути окремі комунікації. Ніхто зі здоровим глуздом не дозволить у петербурзьких будинках пробивати додаткові двері", — пояснив він.

Також заступник керівника фракції "Єдиної Росії" Андрій Ісаєв визнав, що законопроект, по суті, ставить хрест на хостелах у житлових багатоквартирних будинках.

"Вони зможуть залишитися хіба що на перших поверхах, які використовуються під магазини і кафе. А вище — так, це неможливо, в усякому разі вкрай важко. Багатоквартирні будинки — це все ж таки житло для приватного проживання людей", — зазначив політик.

Як наголосила у бесіді з "360" голова "Асоціації малих готелів" окупованого Криму Наталія Пархоменко, росіяни не усвідомлюють, що під словом "хостел" до закону проштовхується обмеження всього готельного бізнесу. Офіційно не прописано навіть визначення такої категорії об'єктів розміщення, а отже під один гребінець поставили і апартаменти, і вілли, і мебльовані кімнати, і малі готелі.

"Це удар по всьому малому бізнесу, який закликав підтримувати президент Володимир Путін. Замість того, щоб продумати, як грамотно ліквідувати нічліжки для нелегалів і борделі, всіх звели в одну категорію. Це неправильно і неграмотно. Чому я, працюючи легально, сплачуючи податки, змушена потрапляти під аналогічну заборону?" — заявила вона.

Готелі в Росії Туту.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії більше половини населення не вірить у те, що в країні можна вести чесний бізнес.

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