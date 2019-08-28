Росія запустить поїзди по Кримському мосту: окупанти назвали терміни і напрямки

Міністр транспорту Російської Федерації Євген Дітріх заявив, що рух поїздів по Кримському мосту запустять в грудні 2019 року.

При цьому вже до літа 2020 року буде запущено одинадцять маршрутів з окупованого півострова, повідомляє "Керчь.ФМ".

Зокрема, поїзди з'єднають Крим з Ростовом-на-Дону, Єкатеринбургом, Краснодаром, Кисловодськом, Мурманськом, Казанню, Архангельськом, Челябінськом, Перм'ю, Новосибірськом, Брянськом і Воркутою.

Новини Окупанти розповіли про прорив із Кримським мостом

Залізничне сполучення Ростова з Кримом буде запущено до кінця року – відразу після здачі в експлуатацію залізничної частини Керченського моста.

На сьогоднішній день залізничне сполучення на півострові здійснює "Кримська залізниця". Очікується, що саме вона і буде обслуговувати всі маршрути з Росії.

Рух поїздів по Кримському мосту буде запущено до кінця поточного року "Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці поїзди відкриється у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

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