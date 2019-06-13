Росія запропонувала Україні мирову угоду щодо "Газпрому": подробиці

Росія запропонувала Україні укласти мирову угоду щодо арбітражних спорів між НАК "Нафтогаз" із "Газпромом".

Про це заявив глава Міністерства енергетики РФ Олександр Новак на брифінгу за підсумками переговорів із заступником голови Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, повідомляє ТАСС.

"З російського боку, з боку "Газпрому" запропоновано українським партнерам розглянути можливість підписання мирової угоди", – сказав Новак.

Газпром forum-goszakaz.ru

За його словами, вирішення судових суперечок Газпрому і "Нафтогазу" є одним із найважливіших моментів для досягнення спільних домовленостей Росії й України щодо газу.

При цьому, в НАК "Нафтогаз" спростували отримання пропозиції від Росії. Як уточнив у Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, українська компанія готова розглянути мирову угоду в разі її надання, однак мова може йти про неприйнятні для України умови.

"Швидше за все, Олександр Новак мав на увазі "мирову угоду" в розумінні, вже озвученому Олексієм Міллером, главою "Газпрому", під час попередніх зустрічей: "Нафтогаз" і "Газпром" домовляться, що рішення попередніх арбітражів за нашими контрактами на поставку і транзит газу не будуть застосовуватися", – пояснив Вітренко.

Він наголосив, що "Газпром" пропонує продовжити поточний транзитний контракт, у якому відсутні зобов'язання російської компанії за обсягами транзиту, всупереч рішенню арбітражу. "Як тільки "Газпром" добудує "Північний потік-2" і "Турецький потік", він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом перестанемо отримувати гроші", – зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в анексованому Криму.

Росія відмовилася визнати рішення Гаазького арбітражу в справі про компенсацію "Газпромом" НАК "Нафтогаз" втрачених активів.

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