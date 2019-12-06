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6 грудня • оновлено в 13:56
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Росія заплатить: стало відомо, скільки отримає Україна за транзит нафти

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Російська компанія "Транснафта" заплатить близько 1,7 млрд доларів "Укртранснафті" за транспортування сировини територією України.

Контракт діятиме з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це інформує "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення "Транснафти".

Після десятирічного транзиту договір буде продовжуватися на 1 календарний рік доти, доки одна зі сторін попередньо не повідомить іншу.

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При цьому в українській компанії зазначили, що ця угода гарантує безпечну роботу нафтотранспортної системи України на тривалий час та забезпечує сировиною транзитні магістралі у напрямку Європи. Також це стабільне джерело доходів "Укртранснафти".

Російська компанія "Транснефть" заплатить 1,66 млрд доларів "Укртранснафті"

Російська компанія "Транснефть" заплатить 1,66 млрд доларів "Укртранснафті"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
нафта Укртранснафта
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
И кстати, никаких истерик по поводу транзита. А все потому, что американцев транзит нефти не очень интересует, в отличие от транзита газа.
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