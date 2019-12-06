Росія заплатить: стало відомо, скільки отримає Україна за транзит нафти

Російська компанія "Транснафта" заплатить близько 1,7 млрд доларів "Укртранснафті" за транспортування сировини територією України.

Контракт діятиме з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це інформує "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення "Транснафти".

Після десятирічного транзиту договір буде продовжуватися на 1 календарний рік доти, доки одна зі сторін попередньо не повідомить іншу.

При цьому в українській компанії зазначили, що ця угода гарантує безпечну роботу нафтотранспортної системи України на тривалий час та забезпечує сировиною транзитні магістралі у напрямку Європи. Також це стабільне джерело доходів "Укртранснафти".

Російська компанія "Транснефть" заплатить 1,66 млрд доларів "Укртранснафті"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії в інші країни.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals в десятки разів перевищив гранично припустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що готовий допомогти Білорусі в разі її звернення щодо питання поставок нафти.

Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії.

Компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

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