Росія заплатить борг: Україна озвучила жорстку умову щодо транзиту газу

Україна розгляне пропозицію Росії про нові умови на транзит газу тільки після того, як постане питання про компенсацію боргів "Газпрому" згідно зі Стокгольмським арбітражем.

Про це заявив глава Мінекоенерго Олексій Оржель на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що на цьому Україна наполягатиме, коли буде розглядати пропозицію Росії.

"Є зафіксовані відповідні зобов'язання на рівні арбітражів: якщо це пов'язано з прямим поставками, то ми прямі поставки пов'язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів", – заявив Оржель.

За словами міністра, у питаннях обсягів і термінів поставок Україна максимально координується з європейською стороною, оскільки це для неї також критично важливі моменти.

Водночас Оржель підкреслив: збереження транзиту газу важливе, щоб не виникло "жодних технічних проблем" або увімкнення української газотранспортної системи в реверсному режимі.

Він також вказав, що з припиненням транзиту можливе зростання ціни газу на європейських і українському ринках.

Україна озвучила умову щодо транзиту газу

За його словами, наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня. Він наголосив що всі сторони, окрім російської, готові до перемовин в будь-який момент.

"Українська та європейська сторони готові до перемовин кожен день... Найближчі дати: це може бути 5 грудня попередньо", – заявив Оржель

Також Оржель висловився, що вирішувати економічні питання на Нормандській зустрічі є не зовсім правильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань у суперечці з "Газпромом".

Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на поставку "Газпром" доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.

28 листопада в Австрії представники України й Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

Оржель раніше заявляв, що Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року.

Ймовірна зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості й пересічних споживачів.

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

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