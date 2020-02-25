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26 лютого • оновлено в 00:00
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Росія заплатить Білорусі величезну компенсацію за брудну нафту: названа сума

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Білорусь і РФ підписали протокол про компенсацію за забруднену російську нафту, яка виявилася в трубопроводі "Дружба" навесні 2019 року, з розрахунку $15 за барель.

Про це повідомив заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сізов, передає interfax.by. Йдеться про компенсацію за 563 тис. тонн брудної нафти, яку встиг переробити Мозирський НПЗ і робота нафтохімічної галузі була тимчасово паралізована.

Таким чином, Білорусь може отримати від російської "Транснафти" $61,6 мільйонів.

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"Зараз ведеться активна робота, підписаний уже протокол про те, що російська сторона готова компенсувати, і ведеться робота, спрямована на встановлення і підтвердження тих компенсаційних виплат, які в підсумку повинні будуть бути виплачені на адресу Мозирського нафтопереробного заводу", – сказав Сізов.

Він уточнив, що "йдеться про суму за аналогією з іншими сторонами, які були залучені в цю історію з брудної нафтою, – це контрагенти в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині".

Брудна російська нафта

Брудна російська нафта

Колаж

Зазначимо, раніше посол Білорусі в Москві Володимир Семашко заявляв, що Мінськ розраховує на компенсацію втрат у розмірі близько $70 млн.

"Транснефть" ж оголосила про готовність відшкодувати $15 за кожен "брудний" барель і зарезервувала для цього 23 млрд російських рублів. Однак претензії європейських покупців досягають 30-40 доларів за барель.

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей нещодавно заявив, через російську брудну нафту і введені Кремлем обмеження на поставку нафтопродуктів республіка втратила більше $2 млрд.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Світові ціни на нафту Союзна держава
Місце
Білорусь
Теги
Новини Росії нафта
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Прям пабеда за пабедой! Нафтогаз, юкос, Беларусь. Кто следующий? Кажись мх17. Япония и Эстония встают в очередь. Пришла пора платить по щетам болоту)))
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