Росія замахнулася на рекордне постачання газу в Європу

"Газпром" може досягти рівня постачання газу в Європу в об’ємі 200 млрд кубометрів на рік.

"Ми плануємо, принаймні, зберегти рівень постачання газу в Європу", – повідомив заступник голови правління російського газового монополіста Андрій Круглов, передає ТАСС.

Він нагадав, що ще декілька років тому "Газпром" орієнтувався на показники приблизно 160 млрд кубометрів на рік і вважав, що це добре.

"Зараз ми з упевненістю говоримо про те, що рівень 200 млрд кубометрів на рік і більше – це той орієнтир, до якого ми прагнемо", – резюмував Круглов.

За попередніми даними, в 2018 році "Газпром" збільшив видобуток газу на 5,4%, до 497,6 млрд кубометрів, а експорт газу – на 4%, до 201,8 млрд кубометрів. У 2017 році видобуток холдингу становив 472 млрд кубометрів, експорт – 194,4 млрд кубометрів.

У 2019 році російський газовий монополіст планує добути 495,1 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо: голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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