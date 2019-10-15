Росія залишилася без космічного проекту через українські ракети

Росія втратила пускову платформу проекту "Морський старт", яка проектувалася і використовувалася для запусків українсько-російської ракети Зеніт-3SL.

Як пише "Газета.ру", об'єкт підготували до відправки зі США до Росії. Відзначається, що сама ракета проводилася українським конструкторським бюро "Південне", російська РКК "Енергія" виробляла для неї розгінний блок ДМ-SL.

До початку агресії Москви в Україні підприємства Роскосмоса виробляли близько 80% компонентів для ракет "Зеніт".

"Морський старт" РБК

Наприклад, до 2014 за програмою "Морський старт" було здійснено більше 30-ти успішних запусків космічних апаратів (у тому числі, і важких), на орбіту було виведено понад 150 тонн корисного навантаження.

Діяльність космодрому була заморожена в 2014 році, після чого протягом двох років велися переговори про продаж проекту.

Восени 2016 року проект був проданий російській групі S7.

Поки жодна спроба знайти заміну українським ракетам Зеніт – 3SL успіхом не увінчалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше західні ЗМІ написали, що крилаті ракети SPEAR-EW європейських компаній Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) і Leonardo, зможуть знищити засоби протиракетної і протиповітряної оборони, зокрема російські "Панцир-С1" і С-400.

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