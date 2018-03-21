Росія закрила кордон для вантажівок з України

Через збій програмного забезпечення Росія частково обмежила в'їзд фур, що рухаються зі сторони Харківської та Сумської областей.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, на пунктах пропуску знаходиться вже 80 вантажівок.

dpsu.gov.ua

У пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська область) перебуває 45 вантажівок, у пункті пропуску "Катеринівка" (Сумська область) - 35.

Згідно із заявою прикордонного представника Росії, на пропускних пунктах у Білгородській і Воронезькій областях проїзд вантажних транспортних засобів тимчасово обмежений через збій програмного забезпечення митних органів.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією.