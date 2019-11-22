"Ціна питання – висока": Росія зважилася на радикальні заходи щодо Кримського моста

У Росії влада Краснодарського краю опрацьовує можливість запуску електропоїздів із регіону по Кримському мосту.

"Я вважаю, що у нас з Кримом спільні завдання, спільні виклики, і я впевнений, що максимально активне транспортне сполучення між Краснодарським краєм і Кримом дозволить нам більш активно залучати туристів", – повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, передає "ТАСС".

Зокрема, за його словами, вивчається можливість запуску електричок за допомогою державно-приватного партнерства.

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"Питання, звісно, поки тільки опрацьовується. Є ціна питання, і вона досить висока - можливо, підемо шляхом державно-приватного партнерства... Можливість швидко дістатися з одного регіону в інший тільки "підігріє" інтерес відпочивальників до цього напрямку", – резюмував Кондратьєв.

Вивчається можливість запуску електропоїздів за допомогою державно-приватного партнерства "Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці рейси розпочнеться у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

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