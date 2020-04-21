Росія заборонила продавати американську нафту

Московська біржа призупинила торги ф'ючерсним контрактом на техаську нафту Light Sweet Crude Oil (вона ж – WTI).

Про це у вівторок, 21 квітня, повідомляється на сайті біржі. Причиною припинення став обвал цін на відповідний контракт до негативних значень в ході торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі, зазначено у повідомленні.

Ціни на нафту впали

"Рішення прийнято для недопущення виникнення додаткових негативних наслідків у учасників торгів і їх клієнтів", – повідомляє Мосбіржа.

Зазначимо, що ціни на нафту WTI з найближчій постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння.

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