Росія заборонила продавати американську нафту

Економіка 09:47, 21.04.2020 Оновлено: 10:49, 21.04.2020

Московська біржа призупинила торги ф'ючерсним контрактом на техаську нафту Light Sweet Crude Oil (вона ж – WTI).

Про це у вівторок, 21 квітня, повідомляється на сайті біржі. Причиною припинення став обвал цін на відповідний контракт до негативних значень в ході торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі, зазначено у повідомленні.

Ціни на нафту впали

"Рішення прийнято для недопущення виникнення додаткових негативних наслідків у учасників торгів і їх клієнтів", – повідомляє Мосбіржа.

Зазначимо, що ціни на нафту WTI з найближчій постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

  • У березні на країни-учасники ОПЕК + не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК + в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

  • У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

  • Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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