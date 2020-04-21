Росія заборонила продавати американську нафту

Московська біржа призупинила торги ф'ючерсним контрактом на техаську нафту Light Sweet Crude Oil (вона ж – WTI).

Про це у вівторок, 21 квітня, повідомляється на сайті біржі. Причиною припинення став обвал цін на відповідний контракт до негативних значень в ході торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі, зазначено у повідомленні.

Ціни на нафту впали

"Рішення прийнято для недопущення виникнення додаткових негативних наслідків у учасників торгів і їх клієнтів", – повідомляє Мосбіржа.

Зазначимо, що ціни на нафту WTI з найближчій постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

У березні на країни-учасники ОПЕК + не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК + в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!